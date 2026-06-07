Trenes Argentinos desplegó patrullas de fiscalización en el ramal Retiro-Pilar. La medida busca reducir la evasión y podría extenderse a otras líneas ferroviarias del AMBA.

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Trenes Argentinos puso en marcha un nuevo esquema de controles a bordo de las formaciones del Ferrocarril San Martín, con el objetivo de detectar pasajeros que viajen sin haber abonado correctamente el boleto.

La iniciativa contempla el despliegue de cinco patrullas integradas por inspectores y supervisores que recorren los trenes en distintos horarios para verificar el cumplimiento del sistema de pago mediante la tarjeta SUBE.

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Según informaron desde la empresa, cada grupo está conformado por cinco inspectores y un supervisor, quienes utilizan dispositivos electrónicos capaces de leer los últimos movimientos registrados en las tarjetas SUBE de los pasajeros.

Cómo detectan a quienes evaden el pago

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Los controles permiten comprobar si el usuario validó correctamente el viaje al ingresar al sistema. Si los datos del recorrido no coinciden con la última validación registrada en la tarjeta, los inspectores pueden labrar una infracción.

La modalidad ya se implementa en otras líneas ferroviarias y durante mayo se registraron cerca de 16.000 sanciones en distintos servicios de la red metropolitana.

De cuánto es la multa

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La penalización para quienes viajen sin pagar el boleto asciende a $3.500, un monto equivalente a diez pasajes mínimos.

El pago puede realizarse en efectivo o mediante código QR utilizando billeteras virtuales o aplicaciones bancarias. En todos los casos se entrega un comprobante numerado que deja constancia de la infracción y del pago efectuado.

El sistema de validación de SUBE

Desde Trenes Argentinos recordaron que en los servicios ferroviarios es obligatorio apoyar la tarjeta SUBE dos veces: una al ingresar a la estación de origen y otra al llegar al destino.

Al inicio del viaje, el sistema retiene el valor correspondiente al tramo más largo de la línea. Luego, cuando el pasajero valida nuevamente la tarjeta al finalizar el recorrido, se descuenta únicamente la tarifa que corresponde al trayecto realizado.

Si el usuario no efectúa la validación al descender, el sistema cobra automáticamente la tarifa máxima prevista para la línea.

Llegarán más controles a otras líneas

La fiscalización ya funciona también en la línea Roca, donde operan diez patrullas distribuidas en distintos ramales, y en el Belgrano Sur, que actualmente cuenta con dos equipos de control.

Además, Trenes Argentinos adelantó que el esquema será extendido próximamente a las líneas Mitre y Sarmiento. En el caso del Mitre, los controles alcanzarán al ramal Victoria-Capilla del Señor, que incluye una parada en la localidad de Zelaya, dentro del partido de Pilar.

La medida forma parte de una estrategia para combatir la evasión tarifaria y mejorar la recaudación del sistema ferroviario metropolitano.