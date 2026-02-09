Momentos de pánico se habrían vivido durante un corso realizado en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, luego de que en redes sociales se denunciara que se escucharon tiros en pleno evento. La situación, según los testimonios, generó corridas, miedo entre las familias y la retirada de murgas con chicos que no pudieron bailar.

El hecho fue denunciado públicamente en la cuenta de Facebook Lolo de Fiorito oficial, un creador digital con más de 71 mil seguidores, que suele difundir actividades barriales y contenidos vinculados al barrio. En un video grabado en el lugar, mostró cómo un micro se retiraba cargado de niños en medio de un clima de tensión.

“Estamos grabando un video acá, en el corso de acá de Fiorito, pero lamentablemente empezaron los tiros. Es muy triste, mucha familia con los chicos asustados”, expresó en la publicación.

Según su relato, el episodio ocurrió luego del paso de varias murgas y terminó de manera abrupta. “Lo que más duele es que yo había hecho propaganda para que vengan al corso. Hay muchos chicos que la pagan”, agregó.

Versiones contrapuestas y miedo entre las familias

Tras la difusión del video, la publicación se llenó de comentarios de vecinos y asistentes. Algunos aseguraron haber vivido escenas de miedo y corridas, mientras que otros afirmaron que no hubo disparos y que se trató de una pelea entre jóvenes.

“Estábamos ahí, tuvimos que subir a los chicos al micro y salir corriendo. No pudieron bailar, se asustaron mucho”, escribió una madre. Otro comentario señaló que “los nenes estaban muy chiquitos y el miedo fue real”.

En contraste, una vecina sostuvo: “No hubo tiros, fueron dos pibes que se pelearon y duró unos minutos”, aunque reconoció que el episodio alteró el normal desarrollo del corso.

Un festejo popular que terminó de forma abrupta

Más allá de las versiones cruzadas, lo ocurrido volvió a poner en discusión la seguridad en los corsos y eventos barriales del Conurbano bonaerense, especialmente cuando participan familias y chicos.

Varios comentarios apuntaron al impacto que este tipo de episodios tiene sobre las murgas infantiles, que realizan un gran esfuerzo para participar y terminan retirándose sin poder presentarse. “Hay mucho trabajo detrás y por unos pocos siempre pagan los chicos”, resumió otro vecino.