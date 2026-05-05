La localidad de Mar Azul será escenario de una nueva apuesta turística con perfil ambiental. La empresa francesa Huttopia tomó posesión del predio donde funcionaba el ex camping de ingenieros y avanzará con el desarrollo de un camping sustentable.

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El terreno fue cedido por la entidad propietaria CAAITBA mediante un contrato de alquiler a largo plazo, lo que habilita a la firma a asumir desde ahora la administración y puesta en valor integral del espacio.

El proyecto contempla una inversión de varios millones de dólares y apunta a transformar el lugar en una propuesta moderna, alineada con las nuevas tendencias de turismo responsable y sustentable. En ese sentido, la iniciativa busca combinar infraestructura turística con criterios ambientales.

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La llegada de la empresa se viene gestando desde el año pasado. En ese marco, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, junto al secretario de Hábitat, Juan Duarte, recorrieron el predio y mantuvieron reuniones con representantes de la compañía, que ya se hizo cargo formalmente del lugar.

A partir de la toma de posesión, Huttopia iniciará las tareas de acondicionamiento e infraestructura necesarias para poner en marcha el emprendimiento. Entre los objetivos se encuentra ofrecer una alternativa de alojamiento en contacto con la naturaleza, con estándares internacionales y bajo impacto ambiental.

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Según estimaciones preliminares, el nuevo camping podría estar operativo antes de fin de año, sumando una opción turística innovadora tanto para residentes como para visitantes de la región.