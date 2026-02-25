Representantes de la firma francesa Huttopia confirmaron que en mayo comenzarán las obras de remodelación del tradicional Camping de Ingenieros, ubicado en Mar del Plata y Calle 47, en la localidad de Mar Azul. El proyecto prevé su inauguración en diciembre y será el primero de estas características en Latinoamérica.

La firma cuenta con 26 años de experiencia, gerenciando 180 campings en países de Europa y América del Norte, apostando ahora por el mercado argentino para ofrecer una alternativa de alojamiento en armonía con la naturaleza.

La delegación extranjera, especializada en el desarrollo y gestión de campings ecológicamente sustentables y de alta calidad, recorrió el predio junto a autoridades de la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (CAAITBA), entidad propietaria del espacio.

Durante la visita participaron el fundador de Huttopia, Philippe Bossanne; el director general, Michel Durrieu; el director en Argentina, Julien Brun; la directora de Desarrollo y Diseño, Margaux Bossanne; y el arquitecto Jérôme Brisé. En el lugar mantuvieron un intercambio con el presidente de CAAITBA, ingeniero Víctor Biondi, sobre la distribución de los espacios y las características que tendrá el nuevo emprendimiento, que se desarrollará bajo la modalidad de alquiler a largo plazo.

Posteriormente, los empresarios fueron recibidos por el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, con quien dialogaron acerca de los alcances del proyecto. Del encuentro también participaron funcionarios del área de Planeamiento y Obras Particulares del municipio, junto a miembros del directorio de la caja previsional.

Durante la reunión se ratificó el acompañamiento institucional y el compromiso de facilitar las herramientas necesarias para avanzar con la iniciativa, que apunta a reconvertir el histórico camping en un complejo sustentable con estándares internacionales.

La inversión prevé la generación de aproximadamente 25 puestos de trabajo directos y cerca de 75 indirectos, lo que, según destacaron, contribuirá a dinamizar la economía local. Con este emprendimiento, Huttopia desembarca en el Partido de Villa Gesell con su primer proyecto en América Latina, ampliando su presencia internacional en el segmento del turismo de naturaleza.