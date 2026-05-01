En medio del conflicto que atraviesa el sistema de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las empresas del sector solicitaron una nueva suba del boleto de colectivo como condición para regularizar las frecuencias del servicio. El planteo se dio tras una reunión con el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

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Según indicaron desde las cámaras empresarias, el encuentro dejó como saldo el compromiso del Ejecutivo de abonar parte de la deuda en subsidios y habilitar un nuevo incremento tarifario durante mayo. En ese marco, estiman que en las próximas semanas comenzará una mejora paulatina en la circulación de las unidades.

“Van a mejorar algo las frecuencias porque bajó la deuda”, aseguró Luciano Fusaro, titular de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor, al término de la reunión realizada en la Secretaría de Transporte.

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Sin embargo, la posible normalización del servicio llega con un costo para los usuarios. Desde la asunción de Milei, el boleto mínimo de colectivo en el AMBA ya acumula un incremento cercano al 100%, y se espera que la nueva actualización impacte nuevamente en el bolsillo de los pasajeros en un contexto económico complejo.

En paralelo, Fusaro adelantó que a partir de la próxima semana se conformará una mesa técnica con funcionarios del oficialismo para definir la implementación de las medidas acordadas. No obstante, advirtió que la recuperación del servicio será gradual y desigual. “Es difícil que se retomen los servicios por completo porque depende de la realidad de cada empresa”, explicó.

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Por su parte, Daniel Tenisci, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, evitó precisar el porcentaje de aumento que se aplicará, aunque confirmó que el servicio “va a ir mejorando” y descartó un empeoramiento en lo inmediato.

Desde el sector remarcan que, si bien el pago parcial de la deuda por parte del Estado representa un alivio, aún está lejos de resolver la situación de fondo.

“Para normalizar la situación aún estamos lejos, pero estamos haciendo el máximo esfuerzo que se puede”, concluyó Fusaro, quien pidió “confiar en lo que dice el Gobierno y esperar” una mejora progresiva del sistema.

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