El colectivero tenía 37 años y dejó a dos hijos (Selene, de 16 años; y Thiago, de 14). En la noche que lo acribillaron cumplía un servicio que no solía ser el suyo. Creen que el chofer que cubría habitualmente ese recorrido vendía droga. "Claramente las balas no eran para él", dijo la viuda. Para la Justicia encontrar el arma homicida y un auto similar al que escaparon los sospechosos "no fueron pruebas suficientes".