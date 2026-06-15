La Municipalidad de Alberti informó que continúa abierta la preinscripción para participar del sorteo de viviendas del barrio Papa Francisco, destinado a familias que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

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Las personas interesadas deben iniciar el trámite completando un formulario digital, donde además podrán seleccionar el día y horario para realizar una entrevista presencial.

Según detallaron desde el municipio, las entrevistas se llevan adelante en el edificio de la ex Secretaría de Salud, ubicado en Vergara 309, donde los postulantes deberán presentar la documentación que respalde toda la información declarada durante la inscripción.

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Paso a paso: cómo realizar la inscripción

Completar el formulario online. Elegir un día y horario para la entrevista presencial. Presentarse en la fecha asignada con la documentación requerida. Acreditar todos los datos informados en el formulario.

¿Quiénes pueden inscribirse?

De acuerdo con la Ordenanza 1784 y el Decreto 748/2022, podrán participar únicamente quienes cumplan con las siguientes condiciones:

No ser propietarios, poseedores, usufructuarios ni titulares de ningún inmueble.

No ser titulares de vehículos u otros bienes registrables cuyo valor sea igual o superior al de la vivienda a adjudicar.

Acreditar una residencia mínima de seis años en la ciudad de Alberti.

Integrar un grupo familiar de dos o más personas, con al menos un menor de edad.

Asistencia para quienes no tienen acceso a internet

Desde la comuna indicaron que quienes tengan dificultades para acceder al formulario o no cuenten con conexión a internet pueden solicitar ayuda de manera presencial en:

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La Dirección de Políticas Sociales, en el CIC Evita.

El edificio de la ex Secretaría de Salud, en Vergara 309.

La convocatoria permanece abierta y forma parte de las acciones impulsadas por el área de Hábitat de la Municipalidad de Alberti para avanzar con la adjudicación de viviendas en el barrio Papa Francisco.