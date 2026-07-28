La problemática de las motos con escapes modificados volvió a instalarse en el debate político de Ayacucho luego de que una concejal de La Libertad Avanza expresara su respaldo a un proyecto impulsado por el peronismo que propone habilitar allanamientos en viviendas para detectar vehículos que generen ruidos molestos.

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Durante una entrevista con FM 95, la concejal Marisa Darguibel apoyó la iniciativa presentada por el bloque Fuerza Patria, actualmente en análisis dentro del Concejo Deliberante, que busca endurecer las herramientas para combatir una problemática que genera reiteradas quejas entre los vecinos.

La edil sostuvo que el problema no pasa por la falta de legislación, sino por la escasa aplicación de las normas vigentes. "Todo está normado. Lo que falta es el control", afirmó.

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El proyecto incorpora un artículo que habilitaría la posibilidad de solicitar allanamientos para comprobar la existencia de motocicletas con escapes antirreglamentarios o que provoquen ruidos molestos, una medida que aún es analizada por los concejales para determinar si se ajusta a las facultades legales del municipio.

Darguibel aseguró que espera que la iniciativa avance rápidamente en comisión, aunque aclaró que el análisis jurídico es necesario para garantizar su viabilidad.

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Además, consideró que la falta de controles responde a una "decisión política" y recordó que, tras una reunión mantenida con el responsable del área de Tránsito, hubo una mejora temporal en los operativos, aunque sostuvo que la situación volvió a deteriorarse semanas después.

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La concejal también reconoció las limitaciones del área de Tránsito, entre ellas la falta de inspectores y de móviles suficientes para realizar controles permanentes en distintos sectores de la ciudad.

En otro tramo de la entrevista, cuestionó al Ejecutivo municipal por la demora en responder pedidos de informes impulsados desde el Concejo Deliberante. Según afirmó, algunos requerimientos permanecen sin contestación pese a los plazos establecidos por la normativa local y mencionó como ejemplo la rendición de cuentas de los corsos.

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Por último, defendió su metodología de trabajo, que incluye reuniones con distintos sectores involucrados en el conflicto, incluso con jóvenes que utilizan motocicletas, y sostuvo que busca dar mayor visibilidad a la tarea legislativa a través de las redes sociales. "El vecino necesita saber qué estamos haciendo", concluyó.