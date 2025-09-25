La inseguridad vuelve a golpear a Ayacucho, provincia de Buenos Aires, donde un joven mayor de edad fue detenido por la Policía tras ser sorprendido nuevamente circulando en una motocicleta robada y portando un arma de fuego. Lo llamativo: recuperó la libertad en menos de 12 horas, según informó el medio local Urgente Ayacucho.

El procedimiento ocurrió cuando efectivos interceptaron al individuo sobre una Husqvarna 401 sin dominio colocado, con pedido de secuestro activo por hurto solicitado por la Comisaría 9na. de Mar del Plata. Entre sus prendas llevaba un revólver calibre .32, que fue secuestrado junto con la moto.

La Unidad Fiscal de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial Dolores lo imputó por “Encubrimiento – Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil”. Pese a la gravedad de los hechos, el joven quedó en libertad pocas horas después, un hecho que generó sorpresa e indignación en la comunidad local.

Se trata de la segunda vez que el mismo individuo es interceptado con un rodado denunciado como robado, lo que intensifica el debate sobre la eficacia de las medidas judiciales en Dolores y la sensación de impunidad.



Vecinos expresaron su enojo en redes sociales, compartido por Urgente Ayacucho: “El tema es la justicia ⚖️. O sea es el juez de Dolores que decide su liberación”, señaló Ezequiel VF. “Porqué no lo muestran de frente, así sabemos de quién cuidarnos”, opinó Ana María Zabaleta.

Otros comentarios reflejan indignación por la sensación de impunidad y la falta de control judicial: “DE NO CREER… Es obvio que van a seguir robando porque tienen más derechos los chorros que los propios dueños de las cosas”, escribió Tamara Erquiaga. El caso abre el debate sobre la necesidad de revisar la acción judicial y policial en la zona.

