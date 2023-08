La concejal del bloque Juntos-GEN en el partido bonaerense de Azul, Verónica Crisafulli, solicitó acelerar la puesta en marcha de un programa municipal para el cuidado integral de niños, niñas y adolescentes de Azul con cáncer. Esta iniciativa fue presentada por la mencionada edil durante la 16° sesión ordinaria de 2022, desarrollada en el mes de noviembre pasado y resultó aprobada por unanimidad.



Según explicó Crisafulli, "en esta ciudad presentamos -por iniciativa de la familia de Morena Petrone y del grupo de padres autoconvocados- un proyecto aportado en casi todo su diseño por ellos y al cual nosotros le dimos la forma más ajustada a lo que son las condiciones reglamentarias de la ordenanza en sí", comentó. Precisó que la iniciativa se promulgó en 2022 y se reglamentó en febrero de este año.

"La ordenanza aborda un cuidado integral, ya sea desde crear una credencial para lo que son los traslados en el transporte público para el niño y un acompañante, hasta la creación de un registro y el acompañamiento sostenido a la familia, porque quizás -además de estar atravesando por esta enfermedad- tienen que luchar con lo que significa el muro que muchas veces levanta la burocracia", explicó.

Pese a que en el HCD hubo unanimidad para aprobar la iniciativa, la edil reveló que “realmente no se ha avanzado desde el municipio”. "Las ordenanzas tienen validez una vez que el Departamento Ejecutivo las reglamenta conforme a los recursos y a otras leyes. Y en ese punto aún no se ha avanzado. Hemos preguntado y aún no se ha logrado nada en esta parte, que no es menor", apuntó la edil.

Según advirtió Crisafulli: “Es lo único que falta, porque a nivel Legislativo nuestra función creemos haberla cumplido. Nos está faltando esta parte tan importante, que depende de la Secretaría de Salud o de Desarrollo Social, porque ambas -de acuerdo a lo que determine el Intendente- podrían estar reglamentando esta ordenanza para ponerla en vigencia al menos en las cuestiones más accesibles”.

En declaraciones al medio local diario El Tiempo, la concejal de Juntos- GEN anticipó que "a la brevedad presentaremos un pedido de informe" al intendente Hernán Bertellys. Para Crisafulli sorprendió al mencionar que se trata de "una cuestión de falta de voluntad, ya que como está planteada la ordenanza no estamos hablando de cifras o de un recurso económico financiero significativo".

Además sostuvo que "si bien hay niños que atraviesan esta enfermedad, gracias a Dios no es un número tan grande como para que le produzca un desbarajuste económico a los números que ya tiene el Ejecutivo". Por último, la concejala de Juntos-GEN reiteró que "a la brevedad presentaremos un pedido de informe preguntando qué es lo que sucede que no se está reglamentando la ordenanza".