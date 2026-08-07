Hernán Bertellys
Ordenar por:
En Azul, los propios concejales del intendente denuncian "falta de voluntad" de Bertellys para aprobar una ordenanza
Elecciones PASO 2023: Categórico triunfo del oficialismo de Juntos en Azul, pero Bertellys perdió la interna
Elecciones PASO 2023: La Séptima Sección Electoral vota por diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Concejal radical de Azul denunció que no lo dejaron ser candidato y se enojó: Críticas a la UCR y acusación contra Galli
El intendente de Azul, Hernán Bertellys, acusó a los concejales de “complot” para desfinanciar el municipio
Interna de Juntos en Azul: “Creemos que no hay nada más valioso que la competencia”, dijo quien enfrenta al intendente
Elecciones en Azul: "Ninguno de los integrantes de mi lista viene de la política”, dijo el intendente Bertellys
9 de Julio: Bullrich y Grindetti encabezaron un encuentro con un centenar de precandidatos a intendentes
Intendente de Juntos llenó de elogios la relación con el gobierno bonaerense: “Hay muchas cuestiones que compartimos”
Página 1 de 4