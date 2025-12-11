Un joven de 22 años, conocido en Bahía Blanca como el “Rey de las Picadas”, terminó internado tras un accidente ocurrido este jueves a la madrugada. Según el parte policial, el motociclista —identificado como Luis Oscar González— chocó contra un Ford Ka y sufrió traumatismos varios, aunque sin riesgo de vida.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana. La conductora del auto, una joven de 19 años, circulaba a bordo de un Ford Ka cuando impactó contra la moto guiada por González, quien en los últimos días había sido allanado en el marco de una investigación para desalentar las carreras clandestinas en la ciudad.

Una ambulancia del SAME lo trasladó al hospital. En el operativo también trabajaron Defensa Civil y personal de Tránsito Municipal.

Ads

En medio del procedimiento, amigos del herido retiraron la moto del lugar antes de que los agentes realizaran las pericias correspondientes. Esa maniobra derivó en la intervención de la UFIJ Nº1, que ahora trabaja para reconstruir lo ocurrido y avanzar con la investigación.

Días atrás, tras el allanamiento en su domicilio del barrio Viajantes del Sur, González había defendido su conducta en una entrevista con La Brújula 24. “Yo lo único que hago es tirar willie”, afirmó entonces.

Ads