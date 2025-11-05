El concejal Carlos Alonso presentó en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca un proyecto de ordenanza para crear un “Bono de Salud Solidario”. La iniciativa busca “descentralizar el sistema de salud pública municipal, permitiendo que los vecinos elijan libremente entre distintos prestadores médicos, tanto públicos como privados”.

Según explicó el edil, el bono sería gratuito para los residentes locales y podría utilizarse en hospitales, clínicas, consultorios y laboratorios que se adhieran al programa. “Buscamos reducir las listas de espera, agilizar la atención y promover una mayor competencia y eficiencia en la prestación de servicios de salud”, señaló Alonso.

Desde el unibloque libertario, el concejal afirmó que el proyecto forma parte de una gestión “más abierta, moderna y centrada en el ciudadano”. En ese sentido, subrayó que “la libertad de elección y la eficiencia en el uso de los recursos públicos deben ser pilares fundamentales para construir una Bahía Blanca más justa y solidaria”.

