Mariano Espíndola de 28 años se encuentra internado en el Hospital Municipal en grave estado. Tres menores de edad, dos de 16 años y el restante de 14, lo abordaron para robarle la bicicleta y le dieron al menos seis puñaladas.

Este hecho delictivo sucede horas después del trágico crimen de Tomás Tello en Santa Teresita que terminó asesinado de una puñalada en el tórax tras ser perseguido por un grupo de personas con los que mantuvo un altercado.

Espíndola tiene heridas de consideración y lucha por su vida. "Cuando llegamos vimos al hombre con múltiples heridas de arma blanca. Está muy grave, tiene comprometidos varios órganos; fue intervenido quirúrgicamente y se aguarda su evolución", mencionó el comisario Matías Darnet a la radio LU2.

Los sospechosos están alojados en la dependencia a disposición de la Fiscalía. Todavía no han declarado y los padres están presentes. "No han estado en conflicto con la Ley; no hay registros. Es una situación triste, sobre todo porque son menores. Es complejo", aseguró Darnet.

El comisario afirmó que aún no han podido hallar la bicicleta y que los sospechosos intentaron deshacerse de un cuchillo de 30 centímetros. "Estamos en plena tarea investigativa y tratando de recabar testimonios", completó.