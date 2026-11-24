Las fiestas de egresados quedaron en el centro de un reclamo en Baradero. La concejal Romina Fernández cuestionó los importes que exigen SADAIC y AADI-CAPIF por la música utilizada en celebraciones privadas, con asistencia limitada a estudiantes, familiares e invitados.

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En una entrevista con Fm Tiempo 103.5 - Baradero , la abogada explicó que su planteo se basa en el Decreto Nacional 765/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Propiedad Intelectual. Según su interpretación, la norma excluye del concepto de ejecución pública la música utilizada en ámbitos privados y, por lo tanto, las cenas de egresados no deberían pagar esos derechos.

“Lo que más me preocupa es que estos chicos están juntando dinero durante todo el año y esta gente viene y, por la cantidad de personas, les pide un precio absurdo”, manifestó.

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Fernández también denunció que los importes variarían según la modalidad de la fiesta y la cantidad de asistentes. “Si la cena es a la canasta tiene un monto, si contratan un catering es otro, porque creen que tienen un mayor poder adquisitivo”, señaló.

Además, aseguró que en algunos casos se reclamarían sumas millonarias y cuestionó que no se entreguen contratos, recibos ni facturas que respalden los montos exigidos.

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La concejal explicó que ya presentó actuaciones ante organismos municipales y de Defensa del Consumidor. Su objetivo, afirmó, es que las familias conozcan sus derechos y no paguen importes que considera improcedentes. También advirtió que, si los cobros continúan, recurrirá a la Justicia.

“Mi objetivo es que las familias sepan cuáles son sus derechos y que no paguen algo que no es. No se ajustan a la ley, hacen lo que quieren. Alguien los tiene que parar”, concluyó.