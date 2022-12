Juan Ramos encabezó la lista del Frente de Todos de Baradero en las últimas elecciones. En 2020 fue denunciado por una prima, que lo acusó de abusar de ella. El edil había pedido licencia pero ahora dice que el caso "es un armado político" y reclama su banca. Sin embargo, luego de varias protestas de colectivos feministas, la presidencia del Concejo, Gabriela Herrero, anunció que Ramos no podría volver al recinto hasta tanto no resuelva su situación judicial.

La novedad es que, en las últimas horas, la Asesoría General de Gobierno avaló el decreto emitido por la presidenta del Concejo Deliberante respecto a no reincorporar a Juan Ramos a su banca: "Va a sentar un precedente"., expresaron desde el cuerpo deliberativo. Este miércoles por la tarde el organismo asesor emitió un dictamen en el que revela que "jurídicamente no hay ningún cuestionamiento hacia el decreto emitido por la Presidenta del Cuerpo".

De acuerdo a lo que explicaron a LaNoticia1.com desde el medio local Tu Radio Baradero 105.7, Gabriela Herrera mencionó que "ayer por la tarde recibió el dictamen y rápidamente se lo comunicó a los abogados que estuvieron trabajando junto con el cuerpo de Concejales". "Es un alivio para todo el cuerpo porque había una duda de qué pasaba con todo lo actuado si realmente no era legal el decreto", agregó la presidenta del Concejo Deliberante.

Gabriela Herrera había decidido, mediante la conformación del decreto, que “hasta que Juan Ramos no presente documentación que avale que su situación procesal está resuelta, no puede asumir su banca como Concejal". "Nadie le está negando su banca, le negamos que levante su licencia”, finalizó Herrera ante los micrófonos de esa radio local. En consecuencia, el edil en uso de licencia no podrá regresar a su banca hasta atnto no resuelva si situación en la Justicia.

Ramos se desempeñó como Secretario de Desarrollo Humano del Intendente Esteban Sanzio, y en setiembre de 2020 fue denunciado por una prima, que lo acusó de abusar de ella cuando tenía 14 años –y él era mayor de edad-- junto a varios amigos suyos, y en reiteradas oportunidades, emborrachándola. El delito que se le imputa supone penas de entre 8 y 20 años de reclusión o prisión. El caso que estalló en los últimos meses conmociona a toda la comunidad de Baradero.