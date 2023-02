Un grupo de vecinos de la ciudad de Baradero intentaron linchar a un hombre de nacionalidad paraguaya que fue acusado por acosar de una nena de 9 años en plena calle. Familiares y allegados a la criatura incendiaron un continer, tiraron piedras e intentaron herir a un grupo de obrero que se encontraban con el acusado.

El secretario de Seguridad, Sergio Lucero, precisó: "La pequeña llegaba a un kiosko cuando un hombre en plena calle le empezó a pedir su número de celular. La madre de la nena fue a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer, pero como tuvo que esperar a que la atendieran volvió al barrio y empezaron los disturbios".

"La violencia se dió contra todos los obreros, cuando sólo uno estaba involucrado y logró escapar cuando llegó la policía. Si aparece, no podrá ser detenido porque no llegó haber un abuso sexual y la Justicia condena los hechos consumados", agregó Lucero, quien informó que durante el ataque se robaron materiales de trabajo.

En declaraciones a Tu Radio Baradeo, quien se manifestó al respecto fue la madre de la criatura: "Mi nena fue al kiosco y este hombre afuera le hizo sonrisas, un guiño y le pidió el número de celular. Mi hija entró asustada y le pidió ayuda a la dueña, que la conoce. Cuando mi marido y el resto se enteraron, lo fueron a buscar".

"Fui a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer pero me hicieron esperar. Yo les dije que era urgente por la situación de enojo que había en el barrio y no sabía lo que podía llegar a pasar", relató la mujer, quien precisó que los obreros "están todos los días y son "bastante desubicados".

"Mi primera pregunta fue si la quiso tocar. Mi hija me dijo que no, pero si no hubiera estado la chica del kiosco no sé qué hubiera pasado", concluyó la madre. Como consecuencia de los incidentes, tuvo que intervenir la Policía. Hasta el momento se desconoce si la Justicia tomará medidas contra el acusado.