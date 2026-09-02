Una insólita situación generó polémica en Baradero luego de que una desmalezadora municipal fuera subastada por error durante el remate público realizado el último viernes.

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La máquina había sido utilizada por empleados de Espacios Públicos esa misma mañana. Sin embargo, quedó incluida en el inventario de bienes municipales que serían rematados y terminó siendo trasladada al lugar de la subasta.

Un vecino participó del remate, compró la desmalezadora, pagó y se la llevó, siguiendo el procedimiento establecido. El lunes, cuando los trabajadores municipales llegaron a realizar sus tareas, advirtieron que la herramienta ya no estaba.

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El rematador Quique Arnaldi explicó lo ocurrido en diálogo con Tu Radio Baradero. Según relató, la maquinaria había sido trasladada desde otro punto del partido y, antes del remate, consultó al Municipio sobre su presencia entre los bienes a subastar. Desde allí le confirmaron que la máquina había sido llevada al lugar.

Arnaldi sostuvo que no hubo ninguna irregularidad por parte del comprador, ya que adquirió el equipo en una subasta pública y cumplió con todos los pasos correspondientes.

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“Creo que hay una mano negra evidentemente”, afirmó el rematador, quien además cuestionó que el episodio fuera utilizado políticamente.

“Se rasgan las vestiduras porque se vendió algo equivocado”, sostuvo Arnaldi, y remarcó que se trataba de una máquina usada y con faltantes, cuya inclusión en el remate habría sido producto de un error.

La situación abrió ahora el interrogante sobre cómo una herramienta que había sido utilizada por trabajadores municipales horas antes terminó siendo incluida entre los bienes puestos a la venta y qué sucederá con el equipo que fue adquirido durante el remate.