Un colectivo de la línea 219 de la empresa Micro Ómnibus Quilmes S.A. se incendió este viernes en Berazategui y quedó completamente destruido por las llamas. El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Mitre y la calle 27 y provocó daños materiales en un local comercial, además de complicaciones en los servicios y el tránsito de la zona.

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Según informaron fuentes policiales, no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad. La rápida intervención del chofer permitió evacuar a todos los pasajeros antes de que el fuego se extendiera por la carrocería.

Cómo comenzó el incendio del colectivo

De acuerdo con las primeras actuaciones, difundidas por la agencia Noticias Argentinas, la unidad transportaba al menos 25 pasajeros, entre ellos varios niños y un bebé de pocos meses, cuando el conductor advirtió la presencia de humo.

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Ante esa situación, el chofer detuvo inmediatamente la marcha y organizó la evacuación. Todos los ocupantes lograron descender del vehículo antes de que las llamas se propagaran.

Luego, el conductor intentó controlar el foco ígneo con el matafuegos reglamentario, pero el fuego avanzó rápidamente y terminó envolviendo la unidad por completo.

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🔥 Un colectivo de la línea 219 se incendió en Berazategui con 25 pasajeros a bordo. Todos lograron evacuar antes de que las llamas destruyeran la unidad. https://t.co/CLYmoN4lms https://t.co/BpnWZhY9OB — LaPlataNoticias (@LPNoticias24) October 10, 2026

Bomberos trabajaron para evitar que las llamas se extendieran

Tras el incendio, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Berazategui y Hudson acudieron al lugar para combatir las llamas y evitar que alcanzaran las viviendas cercanas.

Pese al operativo, el fuego afectó el frente de un inmueble particular y provocó daños en un comercio de artículos para el hogar. Las altas temperaturas rompieron los cristales de las vidrieras, mientras que el humo perjudicó a los electrodomésticos que se encontraban exhibidos.

🔥 SUSTO EN BERAZATEGUI: SE PRENDIÓ FUEGO UN COLECTIVO DE MOQSA El interno 141 se incendió en Av. Néstor Kirchner (ex Mitre), casi esquina 27. Intervinieron los bomberos y, según la información disponible, no hubo heridos. https://t.co/Dp03Kgv0Fp — El Megáfono de Quilmes (@MegafonoQuilmes) October 9, 2026

El siniestro también tuvo consecuencias sobre la infraestructura del barrio. El tendido de cables de energía eléctrica y telefonía resultó afectado, al igual que un semáforo ubicado en la intersección donde ocurrió el hecho.

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Cortes de tránsito e investigación

Efectivos de la Policía bonaerense y personal municipal desplegaron un operativo preventivo para asegurar el perímetro y facilitar las tareas de los bomberos.

Como consecuencia del incendio, la circulación vehicular permaneció parcialmente restringida durante varias horas, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

En paralelo, especialistas policiales realizan peritajes para determinar el origen del fuego. Entre las hipótesis que se deberán evaluar se encuentran una posible falla eléctrica o un desperfecto mecánico.

Por el momento, las causas del siniestro permanecen bajo investigación. La evacuación de los pasajeros antes de que las llamas se extendieran fue clave para evitar consecuencias personales de mayor gravedad.