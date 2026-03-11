Lo que sucede a miles de kilómetros de distancia, en Medio Oriente, podría terminar impactando en el bolsillo de los vecinos de Bragado. Así lo advirtió el consejero escolar de la Unión Cívica Radical, Diego Tayeldín, quien cuestionó el mecanismo de actualización de las tasas municipales vigente para 2026.

Según explicó, la Ordenanza Fiscal Impositiva establece un sistema que vincula el valor de los tributos locales con el precio del combustible, particularmente el gasoil. De esta manera, cualquier aumento en los surtidores se trasladaría automáticamente a las boletas municipales.

“¿Sabías que la guerra en Medio Oriente podría subir las tasas en Bragado?”, planteó Tayeldín. Y agregó: “¿Es justo que el vecino de Bragado pague las consecuencias de una guerra a miles de kilómetros?”.

El dirigente radical también expresó su preocupación por la falta de topes en el sistema de actualización y pidió “desenganchar” las tasas del precio del combustible para evitar subas automáticas.

Repercusiones en redes

La publicación de la noticia en Facebook generó decenas de comentarios de vecinos, con críticas al posible aumento y reclamos por los servicios municipales.

“Aumentan las tasas pero las calles son un desastre, con baches por todos lados”, escribió Maximiliano Fabian Rosiano, quien también cuestionó la quema del basural.

Por su parte, Lucas J Sagardoy pidió mejoras en la limpieza urbana: “Limpien la ciudad por favor”.

Otros usuarios reaccionaron con ironía. “¿Qué tiene que ver el conflicto de allá con las tasas municipales?”, preguntó Nelly Herbalejo, mientras que Carlos Belen comentó: “¿Qué tiene que ver el chancho con el dulce de leche?”.

También hubo quienes señalaron que “ya aumentaron bastante sin conflictos”, como escribió Silvana Hal.