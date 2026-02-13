En Bragado, el intento de declarar huéspedes de honor a Soledad Pastorutti y a La Delio Valdez terminó en marcha atrás. Los proyectos fueron retirados del temario de la sesión extraordinaria prevista para este jueves por la noche, en medio de cuestionamientos y fuerte debate en redes sociales.

Ads

Las iniciativas habían sido impulsadas por el concejal Diego Mosce, alineado con el duretismo. El reconocimiento estaba previsto en el marco de la presentación que ambos artistas realizarán a fines de mes en la Plaza Raúl Alfonsín.

Sin embargo, en las últimas horas Mosce resolvió enviar los expedientes a comisión. La decisión se dio tras las críticas de vecinos que señalaron la improcedencia del tratamiento.

Ads

El eje de la polémica estuvo puesto en que Darío Duretti, referente del espacio político mencionado, es uno de los impulsores del espectáculo. Según se informó, el evento es de carácter privado y Duretti participa como productor asociado a través de su firma Bragadato Medios, sin intervención del Estado en la organización. Aun así, en redes se planteó la posibilidad de un conflicto de intereses.

De acuerdo a trascendidos, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, habría manifestado reparos sobre el tratamiento de los proyectos en este contexto.

Ads

La información fue confirmada al medio local Bragado Informa por el presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Yaffaldano, quien indicó que la sesión extraordinaria se realizará igualmente, aunque solo para tratar el resto de los temas incluidos en el orden del día.

Así, lo que iba a ser un homenaje institucional a dos artistas reconocidos terminó envuelto en discusión política en un municipio del interior bonaerense.