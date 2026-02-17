En Campana atacaron a un kiosquero por negarse a fiar: lo golpearon entre cuatro y usaron un palo
Ocurrió en el barrio San Felipe. Lo atacaron en patota. Todo empezó porque no quiso vender fiado.
Un kiosquero de 43 años fue brutalmente agredido en Campana luego de negarse a entregar mercadería “fiada” en su comercio ubicado sobre la calle Pasteur al 1300.
Según informó el portal Campana Noticias, todo comenzó cuando un hombre llegó al kiosco “Q’ Locura” y exigió llevarse productos a crédito. El dueño del local se negó para proteger su capital de trabajo. El cliente se retiró del lugar, pero antes lanzó una amenaza.
Minutos después regresó acompañado por su cuñado y sus dos hermanas. De acuerdo a los testimonios recogidos por el medio local, los cuatro rodearon al comerciante y comenzaron a golpearlo de manera sistemática. Incluso utilizaron un palo durante la agresión. El kiosquero sufrió diversas lesiones.
Antes de irse, el grupo volvió a amenazarlo, lo que generó preocupación entre los vecinos. El caso provocó indignación en Campana.
