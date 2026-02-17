Un kiosquero de 43 años fue brutalmente agredido en Campana luego de negarse a entregar mercadería “fiada” en su comercio ubicado sobre la calle Pasteur al 1300.

Según informó el portal Campana Noticias, todo comenzó cuando un hombre llegó al kiosco “Q’ Locura” y exigió llevarse productos a crédito. El dueño del local se negó para proteger su capital de trabajo. El cliente se retiró del lugar, pero antes lanzó una amenaza.

Minutos después regresó acompañado por su cuñado y sus dos hermanas. De acuerdo a los testimonios recogidos por el medio local, los cuatro rodearon al comerciante y comenzaron a golpearlo de manera sistemática. Incluso utilizaron un palo durante la agresión. El kiosquero sufrió diversas lesiones.

Antes de irse, el grupo volvió a amenazarlo, lo que generó preocupación entre los vecinos. El caso provocó indignación en Campana.

