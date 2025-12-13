Vecinos de la zona rural de Canning, localidad bonaerense cercana a Ezeiza y ubicada sobre la Ruta 52, manifestaron su preocupación ante la aparición de una manada de zorros que comenzó a desplazarse por campos, terrenos y barrios privados, generando pérdidas de animales de granja y ataques a mascotas.

Según testimonios recopilados por medios locales, el problema se hizo visible cuando productores rurales advirtieron la desaparición de gallinas y otros animales. “Tengo un campo en Ruta 52, en Canning. Me empezaron a desaparecer los animales y con mis compañeros fuimos a recorrer el lugar a ver qué pasaba”, relató un productor a El Diario Sur. Durante esa recorrida, los vecinos detectaron la presencia de varios zorros moviéndose entre distintos terrenos.

“Vimos una manada de zorros recorriendo todos los campos, cazando a todo animal que se cruce. Ahora andan por la ruta, como si nada, durante el día”, agregó el productor.

La situación también afecta a residentes de barrios cerrados de la zona. Vecinos aseguran que los animales aprovechan zanjas, desagües y tuberías para desplazarse y refugiarse, lo que les permite ingresar a diferentes propiedades con facilidad.

Una vecina del barrio Don Joaquín contó que un zorro intentó atacar al perro de su madre. “Salió dos segundos de noche y el perro dio toda la vuelta por atrás de la casa. Desde detrás de la reja un zorro empezó a atacarlo, terminó entrando y lo agarró. Después lo encontramos en una casa de la vuelta”, relató sobre el episodio que involucró a un chihuahua.

Otro caso ocurrido en el mismo country dejó a una mascota gravemente herida. Según el testimonio del dueño, un zorro ingresó por un agujero en el alambrado y atacó a una caniche. “La cortó toda desde la panza hasta el lomo, le dieron como 50 puntos. No había otro perro alrededor, la encontramos tirada en el parque”, explicó. El veterinario que la atendió vinculó las lesiones con un ataque de zorro.

Pese a que hasta el momento no se registraron agresiones a personas, la presencia de los animales a plena luz del día y su cercanía con zonas habitadas mantiene en alerta a vecinos y productores. En el área cercana a la Ruta 52, coinciden en que los zorros están reapareciendo en espacios que formaban parte de su hábitat natural, hoy transformados por el avance urbano.

