Los dibujos y palabras que Joaquín Ruffo, el nene de 8 años asesinado por su padre en Lomas de Zamora, había hecho en una tarea escolar días antes del crimen hoy estremecen. En una consigna simple, el chico dejó escrito lo que sentía: en el colegio estaba tranquilo, pero en su casa tenía miedo.

Ads

La hoja fue corregida por la docente, marcada en verde y con un “súper” escrito arriba. Nadie leyó ese mensaje como una señal de alerta.

“Fui a hablar al colegio al día siguiente y me ignoraron”, denunció Natalia Ciak, la mamá de Joaquín, en diálogo con TN. Según relató, pidió hablar con la docente y con la dirección del colegio French de Banfield, pero nunca obtuvo respuesta. “Como venían las vacaciones de invierno, no hicieron nada”, aseguró.

Ads

Puede interesarte

En la tarea escolar, Joaquín debía completar caras con distintas emociones y asociarlas a lugares. Su respuesta fue directa y dolorosa:

“Colegio: tranquilo y cansancio”.

“Casa: miedo”.

Para Natalia, esos dibujos son una prueba clara de lo que su hijo estaba viviendo y no podía decir en voz alta.

Ads

El abogado de la familia, Diego Lugones, sostuvo que hubo negligencia por parte de la institución educativa. “El colegio debió haber hecho una denuncia al detectar ese miedo. No sabían de dónde venía, pero justamente por eso tenían que actuar. Tal vez, si se intervenía a tiempo, hoy Joaquín estaría vivo”, remarcó.

Natalia y su abogado iniciaron una mediación judicial contra el colegio y anticiparon que en las próximas semanas presentarán una denuncia formal, luego de que la institución no se presentara a una instancia de mediación por daños y perjuicios.

“Cuando fui a buscar el boletín y llevé el certificado de defunción, me dijeron cosas hermosas de él, que era un nene ejemplar. Todo eso yo ya lo sabía. Pero al único pedido de ayuda, me ignoraron. A mí y a él”, expresó, con dolor.

Ads

El impacto que dejó Joaquín

A más de cuatro meses del crimen, Natalia atraviesa una de las etapas más duras del duelo. “Es cuando salís del shock y la realidad te golpea de lleno”, explicó. También habló del impacto que dejó Joaquín en su entorno: “Sus amigos dicen que el aula es aburrida ahora. Algunos usan ropa que yo les regalé y no quieren que se las laven porque dicen que todavía tiene su perfume”.

“Él era luz”, resumió. “Lo que pasó fue un tsunami. No solo se llevó a mi hijo, arrasó con muchas familias”.

El crimen que conmocionó a Lomas de Zamora

Joaquín fue asesinado el martes 5 de agosto, en su casa de Lomas de Zamora, partido del sur del conurbano bonaerense. Vivía con su mamá y su papá, Alejandro Ruffo, quien aprovechó que estaba solo con el nene para asfixiarlo mientras dormía.

Ese día, el hombre llevó a Natalia hasta la combi que la trasladaba a su trabajo y aseguró que llevaría al chico al colegio, algo que nunca ocurrió. La madre comenzó a sospechar al no recibir el mensaje habitual de su hijo y, al comunicarse con la escuela, le confirmaron que Joaquín no había asistido.

Horas después, acompañada por la Policía, Natalia regresó a la casa y encontró una escena devastadora: su hijo estaba muerto y el padre, que había intentado quitarse la vida, fue trasladado al Hospital Gandulfo.

La causa sigue en investigación y las pericias psiquiátricas serán claves para determinar responsabilidades penales.