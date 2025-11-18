La Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires emitió un panorama meteorológico que señala que “actualmente se observa la presencia de polvo en suspensión, en baja concentración, sobre la franja sur y centro de la provincia de Buenos Aires, proveniente del sur de la Argentina y transportado debido al viento”.

Luego del temporal de viento que afectó este lunes a la Patagonia, las imágenes satelitales mostraron el polvo que se levantó el cual fue arrastrado por el viento del sector sur hacia la franja central.

“En las últimas horas se reportó reducción de visibilidad en algunos municipios, entre ellos: Azul: 5000 m, Olavarría: 5000 m, Tandil: 4000 m y Bahía Blanca: 5000 m", precisa. Asimismo, indicó que “se prevé que durante las próximas horas su concentración continúe disminuyendo de manera progresiva, con disipación completa hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche”.

Así se veía desde Las Flores

Así se veían en Olavarría

