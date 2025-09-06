En Coronel Suárez, diez radios locales se unieron para brindar una cobertura electoral en vivo, coordinadas por Alberto “Tito” García, titular de La Nueva Radio Suárez. Este domingo, desde las 18.00, la transmisión incluirá información de todas las sedes de los principales partidos políticos de la ciudad.

Ads

Con 47 años de trayectoria en radio, García recordó que comenzó en LU36 en 1978 y que, desde la vuelta de la democracia en 1983, sigue cada elección. “Hoy con dos boletas, los resultados los tendremos mucho antes que en otras elecciones. La tecnología hace todo más práctico”, explicó en Radio Coronel Suárez.

El periodista detalló cómo cambió la cobertura a lo largo de los años: “Antes había personal destacado en cada escuela. Ahora los partidos políticos tienen sus equipos y nosotros salimos directo con la información. Con un celular podés salir al aire desde cualquier lugar”.

Ads

La cobertura incluye a La Nueva Radio Suárez, Suárez al Día, Salvar, Radio Ciudad, Dale, LU36 AM y FM Suárez y Urbana, mientras que desde Huanguelén se suman las radios Vibra y Espacio. García destacó la importancia de la cooperación entre medios: “En tiempos donde el individualismo parece ser lo común, diez medios se unen para brindar información confiable. Los medios juntos hacen mucho más”.

García cerró la entrevista recordando la esencia de su trabajo: “Desde que volvió la democracia, siempre estuvimos presentes en cada elección. Hoy la tecnología nos permite transmitir con la misma pasión de siempre”.

Ads