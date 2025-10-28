El próximo domingo 2 de noviembre, el pueblo turístico Arboledas, en el partido de Daireaux, será sede de una de las celebraciones más esperadas de la región: la 8ª Fiesta del Sabor Alemán. Con entrada libre y gratuita, el evento comenzará a las 10:00 y promete una jornada llena de sabores, cultura y alegría.

La fiesta, que ya es un clásico del calendario turístico bonaerense, rinde homenaje a las raíces alemanas que forman parte de la historia de la comunidad. Habrá cerveza artesanal, comidas típicas, como salchichas, chucrut, goulash, tortas y strudel, además de un gran despliegue artístico y actividades para toda la familia.

Entre los atractivos más destacados figura el 3° Concurso de Cocina, que entregará $400.000 en premios, convocando a cocineros de la región que buscarán sorprender al jurado con sus mejores recetas tradicionales.

La música y la danza también tendrán un papel central: se presentarán el conjunto de danzas Vesna, con repertorios de Alemania, Eslovenia y la Ex-Yugoslavia; el Dúo Camino; y el show más esperado de la jornada: el tradicional Espiche, símbolo de alegría y camaradería, que promete hacer bailar a todos los presentes.

La animación estará a cargo de Carlos Polak, quien acompañará las distintas actividades y presentaciones durante toda la jornada.

Con su hospitalidad característica y su encanto rural, Arboledas invita a vivir un domingo diferente, en una fiesta donde la cultura alemana y el espíritu comunitario se unen en un entorno natural ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Datos claves

📍 Lugar: Pueblo Turístico Arboledas, partido de Daireaux

📅 Fecha: Domingo 2 de noviembre

🕙 Hora de inicio: 10:00

🎟️ Entrada: Libre y gratuita

🍖 Atracciones:

3° Concurso de Cocina – $400.000 en premios

Cerveza artesanal y comidas típicas alemanas

Conjunto de Danzas Vesna (Alemania, Eslovenia y Ex-Yugoslavia)

Dúo Camino

Show del Espiche

Animación de Carlos Polak