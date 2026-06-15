La Scaloneta debutará en el Mundial ante Argelia este martes desde las 22.00 (hora argentina) en el Kansas City Stadium. El equipo capitaneado por Lionel Messi arranca de esta manera su defensa del título obtenido en Qatar.

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El cotejo, que contará con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, será televisado por Disney+ Premium, Telefe, y TV Pública.

Este domingo, en la previa, Kansas se tiñó de celeste y blanco en el ya clásico banderazo argentino.

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Por su parte, Argelia afrontará su sexta Copa del Mundo y volverá tras las ausencias en las ediciones de 2018 y 2022.

La agenda de Argentina continuará con el encuentro frente a Austria el lunes 22 de junio, a las 14.00, en el AT&T Stadium de Dallas, y cerrará el Grupo J frente a Jordania el sábado 27, desde las 23.00, en Dallas.

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La probable formación de la Selección ante Argelia:

Arquero: Emiliano “Dibu” Martínez.

Defensores: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

Delanteros: Lionel Messi y Lautaro Martínez.