El Municipio de Dolores dio un paso firme contra los ruidos molestos y las conductas temerarias al volante. A instancias del intendente Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una ordenanza que incorpora sanciones más severas para motos y vehículos con escapes libres, modificados o utilizados de manera irresponsable.

Ads

Desde el Ejecutivo remarcaron que la contaminación sonora afecta especialmente a adultos mayores, niños, trabajadores y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Hemos trabajado por la vía de la educación y la prevención, pero hay un límite. Cuando se insiste en no respetar las normas ni al otro, el Municipio debe actuar con firmeza”, sostuvo García.

El jefe comunal señaló que la medida surge del reclamo constante de los vecinos y defendió el derecho a vivir en un entorno tranquilo. “El descanso, la salud y la seguridad no pueden ser vulnerados por quienes eligen no respetar las normas ni al prójimo”, afirmó.

Ads

Puede interesarte

La ordenanza incorpora nuevas herramientas para la intervención municipal y del Juzgado de Faltas, entre ellas:

Secuestro y decomiso de motos y vehículos infractores .

. Destrucción de escapes antirreglamentarios y piezas generadoras de ruido .

. Procedimientos más ágiles ante casos de flagrancia, intentos de fuga o maniobras peligrosas .

. Definición clara de conductas que afectan la salubridad pública y la seguridad vial.

Además, García apeló al acompañamiento de las familias: “Esto implica cuidar la vida de sus propios hijos”.

Ads

La iniciativa sigue el camino de Castelli, donde el pasado 15 de diciembre se aprobó por unanimidad una ordenanza similar impulsada por el intendente Francisco Echarren. Allí se habilitó incluso el secuestro de motos en domicilios particulares por ruidos excesivos, maniobras peligrosas y exceso de velocidad.

“Queremos una ciudad tranquila”, había señalado Echarren, en una línea que ahora busca replicar Dolores.