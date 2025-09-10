Una adolescente de 16 años fue detenida acusada de incendiar el automóvil de su expareja. El Chevrolet Corsa estaba estacionado en la vivienda del joven de 18 años.

El incidente ocurrió en plena madrugada cuando la víctima fue despertada por su madre, quien advirtió humo y fuego en el auto. Ambos intentaron sofocar las llamas con baldes de agua, evitando que las llamas se propagara al resto de la vivienda. Sin embargo, el vehículo sufrió importantes daños en su carrocería e interior.

El joven relató que en días anteriores había recibido mensajes amenazantes de su exnovia a través de redes sociales, donde ella le advertía que le prendería fuego el auto. Inicialmente desestimó esas advertencias, pero finalmente, la ex actuó.

La Policía Comunal de Dolores inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos. La Justicia ordenó un allanamiento donde incautaron un teléfono móvil, presuntamente de la imputada, y un bidón con restos de nafta.

Finalmente, la joven fue detenida y puesta a disposición del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil; por su edad, fue trasladada a un centro especializado en La Plata.

