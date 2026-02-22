El partido que se juega en el Estadio Municipal Eva Perón marcará un momento histórico para la institución y la ciudad, que volverá a vivir fútbol de segunda categoría en casa tras el reciente ascenso.

Más allá de la expectativa, la previa quedó atravesada por una disposición que generó sorpresa entre los hinchas: por decisión de la Policía, no se permitirá el ingreso de equipo de mate al estadio.

La medida forma parte del operativo de seguridad previsto para el encuentro y comenzará a regir desde la apertura de puertas, programada para las 15. Las entradas se venderán desde las 14 en la puerta del estadio.

El Club Ciudad de Bolívar tendrá su esperado debut desde las 17. El equipo buscará además su primer triunfo en el campeonato, luego del empate 1 a 1 en Mendoza ante Godoy Cruz en el arranque del certamen. También viene de realizar un buen papel frente a River por los 32avos de la Copa Argentina, aunque cayó 1 a 0 con gol de Juan Fernando Quintero de penal.

