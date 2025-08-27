Guillermo Francos brindará en la Cámara de Diputados su informe de gestión. Se trata de la quinta presentación del funcionario desde que asumió el cargo en mayo de 2024, y la tercera de este año. El funcionario de Javier Milei deberá responder a más de 1.300 preguntas formuladas por los distintos bloques de la oposición.

La sesión estará marcada por el impacto del escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), además de las muertes asociadas al fentanilo contaminado y el caso de la criptomoneda $Libra.

Las preguntas ya presentadas no abordan el caso del ahora ex funcionario Diego Spagnuolo, pero se da por descontado que las polémicas por sus grabaciones estarán presentes en el recinto, mientras desde Casa Rosada continúan sin capacidad de reacción.

Se prevé que, como ocurrió en el Senado, Francos podría abandonar la sesión si el clima se torna hostil.

