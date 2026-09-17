El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un nuevo foco de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en la localidad de Carlos Spegazzini (Ezeiza) en un predio de aves de traspatio.

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El caso se detectó luego de recibir la notificación de mortandad en un predio de la localidad mencionada, al cual asistió personal del SENASA en la jurisdicción para realizar la atención de la sospecha y la correspondiente toma de muestras, se informó en un comunicado.

Asimismo, para evitar la propagación del virus, “se delimitó un área de prevención de 3 km alrededor del brote, donde se llevarán las medidas de biocontención y el rastrillaje epidemiológico, con el objetivo de determinar eventuales nexos epidemiológicos”, se indicó.

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“Cabe destacar que el hallazgo no afecta el estatus sanitario que sostiene la Argentina como país libre de IAAP y que la enfermedad no se transmite por el consumo de productos aviares, como carne y huevos”, se aclaró desde el organismo.

Ante esta situación sanitaria, se recomendó a todos los productores avícolas reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad en la granja. Entre las principales acciones:

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controlar periódicamente el ingreso de personas y vehículos

aumentar la limpieza y desinfección de instalaciones, equipos e insumos

evitar el contacto de aves silvestres con las unidades productivas.

Del mismo modo, se recuerda a los tenedores de aves de traspatio mantener las instalaciones, comederos y bebederos en condiciones higiénicas adecuadas, evitar el acceso de aves silvestres al predio y utilizar ropa exclusiva para las tareas vinculadas con la crianza.

La influenza aviar tipo A es una enfermedad altamente infecciosa, producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae que afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres. En ocasiones también pueden contraerlo las personas y otras especies animales, como equinos, porcinos, caninos y mamíferos marinos. De la gran cantidad de familias de aves, son especialmente susceptibles a la IA las gallinas, pavos, codornices, faisanes, así como también especies acuáticas, como patos, gansos, flamencos y cisnes.

Cabe mencionar que la influenza aviar es una enfermedad zoonótica y de importancia en la salud pública. La mayoría de los pocos casos registrados en personas son autolimitantes y no está comprobada la transmisión horizontal de humano a humano. Suelen ser cuadros respiratorios leves o una conjuntivitis, aunque en menor medida pueden generarse signos clínicos graves o incluso la muerte.