La inseguridad volvió a golpear en Florencio Varela y esta vez tuvo como víctima a uno de los principales funcionarios encargados de coordinar la seguridad del distrito. Se trata de Franco Risso, subsecretario de Defensa Civil, quien sufrió un intento de robo de su camioneta cuando estaba estacionada frente a su vivienda.

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El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo. Según publicaron los medios locales InfoSur Diario y El Radar del Sur, dos hombres llegaron en una Fiat Courier blanca sin patente y comenzaron a manipular una Ford Raptor que se encontraba estacionada frente al domicilio del funcionario.

Sin embargo, los delincuentes no advirtieron que Risso observaba la situación en tiempo real a través de las cámaras de seguridad de su casa. Al detectar la maniobra, salió de la vivienda y los sospechosos escaparon a bordo de la Courier.

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A partir de allí se inició una persecución en la que intervino personal policial. Durante la fuga, uno de los ocupantes descendió del vehículo y logró escapar a pie, mientras que el otro continuó hasta ser interceptado en la intersección de Mosconi y calle 850, en Quilmes.

El sospechoso quedó detenido y, al inspeccionar la camioneta utilizada para el intento de robo, los investigadores encontraron tres neumáticos que serían producto de otro hecho delictivo cometido previamente.

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La fiscal de la UFI N° 1 de Florencio Varela avaló la aprehensión y ordenó las diligencias de rigor. En tanto, el segundo involucrado permanece prófugo y es intensamente buscado.

El episodio genera preocupación porque la víctima no es un vecino más. Risso tiene a su cargo la coordinación de las políticas de prevención y respuesta ante situaciones de seguridad en el municipio. Por eso, el caso vuelve a poner en el centro del debate la problemática de la inseguridad en el distrito.

Además, el hecho se conoce pocos días después de que se denunciara el robo de un móvil de la propia Guardia Comunal de Florencio Varela, otro episodio que tuvo como protagonista al organismo encargado de colaborar con las tareas de prevención en las calles del partido.