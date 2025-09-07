La jornada electoral comenzó hoy en Mar del Plata con denuncias de irregularidades por parte del candidato a concejal y ex intendente Gustavo Pulti. A primera hora de la mañana, Pulti alertó a través de sus redes sociales que “el correo no incorporó en cada una de las urnas la boleta de Acción Marplatense”, calificando esta situación como “la primera irregularidad del día”.

El dirigente indicó que “no se puede manipular lo que es un derecho constitucional” y que “las mesas deben abrirse únicamente cuando se constate la presencia de las boletas de Acción Marplatense en cada cuarto oscuro”.

Advertimos a los marplatenses que en estas elecciones ya se constata la primera irregularidad del día: el correo no incorporó en cada una de las urnas la boleta de Acción Marplatense.



Que no se pretenda manipular lo que es un derecho constitucional.



Reclamamos a los… — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) September 7, 2025

Pulti también responsabilizó a los presidentes de mesa y convocó a los marplatenses a “defender su derecho a votar libremente”.

Desde Acción Marplatense expresaron que la presencia de todas las boletas en cada mesa es una obligación legal fundamental para garantizar la transparencia del proceso. Además, anunciaron que harán un seguimiento durante toda la jornada electoral para corregir estas irregularidades y evitar que algún elector quede privado de su opción de voto.

Accion Marplatense no cerró con el peronismo de Fuerza Patria y fue por afuera del armado de Kicillof, La Cámpora y Sergio Massa.

