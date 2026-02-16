Concejales del PRO de Villa Gesell, Clarisa Armando y Rosana Lanz, presentaron en La Plata una nota formal ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para que intervenga en el expediente ambiental del predio ubicado en Avenida 3 y Paseo 132, donde funcionaba una estación de servicio y ahora opera un supermercado.

Según el bloque, el Municipio había dado por finalizada la investigación mediante un decreto fechado el 8 de enero, pero que recién se conoció después de que las concejales pidieran la intervención provincial. Desde el PRO remarcaron que no se trata de un reclamo contra los comerciantes, sino de la “improvisación del Ejecutivo y el cierre de expedientes críticos sin transparencia”, que podrían poner en riesgo la seguridad de los vecinos.

Qué señalan los concejales

De acuerdo a lo que publicó el medio local El Fundador, la controversia surgió tras el cierre de la estación de servicio anterior y la remoción de los tanques de combustible, que según el debate político y técnico, se habría realizado sin notificación ni autorización de la autoridad competente. Esto implicaría un posible incumplimiento de normas ambientales y de seguridad industrial.

Luego, se construyó un supermercado en el mismo predio, generando nuevas dudas legales: el lote estaba habilitado para estación de servicio, no para comercio minorista de gran superficie, y la autorización municipal podría ser cuestionable al realizarse sobre un terreno con uso previo no regularizado. Además, la remoción de los tanques debería contar con supervisión ambiental, un paso aparentemente omitido.

Posible derivación judicial

El tema llegó al Honorable Concejo Deliberante, donde los concejales solicitaron un informe. Según fuentes locales, el retraso de la Presidencia en dar curso a la sesión extraordinaria podría trasladar la discusión a la Justicia.

Si se confirmaran irregularidades, podría cuestionarse la legalidad de la habilitación y la responsabilidad administrativa de quienes autorizaron y supervisaron las obras, incluyendo el cumplimiento de uso de suelo, normas urbanísticas y seguridad edilicia. Según informó FM La VIlla Oficial, por ahora la Municipalidad no emitió pronunciamiento oficial y la comunidad espera definiciones que podrían derivar en un proceso judicial.