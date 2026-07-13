En medio del impacto de la inflación sobre el consumo, un frigorífico de Ituzaingó llamó la atención con una propuesta poco habitual: vende todos los cortes de carne vacuna a un precio único de $12.500 por kilo. La promoción, que fue extendida hasta el 17 de julio, incluso motivó la visita del intendente Pablo Descalzo, quien recorrió las instalaciones y destacó la inversión.

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El Frigorífico Capitán Sarmiento, inaugurado a comienzos de julio, está ubicado sobre el Acceso Oeste, a la altura de la bajada de Santa Rosa, y ofrece venta directa al público. Desde su apertura registró una importante concurrencia de vecinos de Ituzaingó y de otros distritos del oeste bonaerense atraídos por los precios.

Durante la recorrida, Descalzo visitó las cámaras frigoríficas, dialogó con los trabajadores y felicitó a los responsables del emprendimiento. "En primer lugar, bienvenidos y quiero felicitarlos porque la verdad lo tienen muy bien armado", expresó.

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El jefe comunal también destacó las condiciones del establecimiento tras recorrer los sectores de almacenamiento. "La verdad que está todo muy limpio, la mercadería se ve muy buena", afirmó.

Además, puso el foco en el impacto de la inversión para la ciudad. "Fundamentalmente nosotros venimos a colaborar y a visitar porque ustedes están generando trabajo en función de una inversión muy importante que están haciendo acá en Ituzaingó", sostuvo.

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El principal atractivo del nuevo comercio es su promoción de inauguración, que ofrece todos los cortes de carne vacuna a $12.500 por kilo. La oferta, que inicialmente tenía una vigencia más corta, fue extendida hasta el 17 de julio, según informaron desde la empresa.

Con esta iniciativa, el frigorífico busca consolidarse como una alternativa para los consumidores de la región en un contexto en el que el precio de la carne continúa siendo uno de los principales gastos de las familias bonaerenses.