La subsecretaria de Salud municipal, Gabriela Franchi, confirmó que hay siete casos de dengue en la comuna aunque todas tienen antecedentes de viajes a otros lugares de Argentina donde hay brotes del virus.

“Si aparece alguno que no tenga antecedente epidemiológico que lo justifique y tiene el mismo serotipo que este caso, podríamos decir que son casos autóctonos, por ahora no lo podemos certificar, aunque no sería raro que aparezca dengue autóctono. Está dentro de las posibilidades”, precisó Franchi al diariodemocracia.com.

De los siete contagiados solo dos están en centros médicos aunque ningún caso reviste gravedad. La doctora Franchi aseveró que “en Junín estamos lejos de decir que hay un brote”.