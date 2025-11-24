La intendenta de Pellegrini, Sofía Gambier, participó del acto central de la Expo Rural 2025, donde renovó su compromiso con el sector productivo y repasó los avances de gestión ante un nutrido marco de público. Acompañada por autoridades rurales, integrantes de su gabinete y vecinos de la región, la jefa comunal destacó que esta 48° edición “vuelve a unir al campo y la ciudad”.

Gambier puso en valor el trabajo conjunto con la Sociedad Rural y la consolidación de la Mesa de Veedores, que definió como “un espacio de encuentro, planificación y trabajo”, aun con diferencias, para “que el distrito esté cada vez mejor”. También reconoció la tarea diaria del área vial y el seguimiento permanente de los equipos municipales.

En materia de infraestructura rural, detalló que el Municipio realizó 800 kilómetros con motoniveladora y 1500 de perfilado, además de trabajos con retroexcavadora y pala cargadora. Recordó que la compra de una motoniveladora se concretó vía un crédito del Banco Provincia y adelantó que se incorporará un tractor 0 km para fortalecer el parque automotor. Agregó que el Municipio se mantiene “atento y preparado” ante la situación hídrica que afecta a la provincia.

La intendenta remarcó también las inversiones en el área comercial, industrial y de servicios ubicada sobre la Ruta 5, donde ya se vendieron 20 lotes comerciales y avanzan los trámites de adjudicación de 140 lotes industriales, con obras de iluminación, alambrado y mejoras viales que consideró fundamentales para el desarrollo local.

Además, informó que el Municipio avanza con Vialidad Nacional en un proyecto de rotonda sobre el acceso Irigoyen y carriles de desaceleración en puntos sensibles de la Ruta 5, como las balanzas, la láctea Potreritos y la Escuela Agraria. “Crecemos sobre una ruta muy transitada. Eso nos alegra, pero también nos preocupa. Necesitamos ingresos seguros para vecinos, transportistas y productores”, afirmó.

Sobre el final, Gambier dejó un mensaje al sector productivo: “Vamos a seguir poniendo el cuerpo y el corazón para que Pellegrini no deje de crecer, a pesar de las dificultades”. Por último, convocó a profundizar el diálogo, la planificación y el trabajo articulado, y alentó a los presentes a disfrutar de la 48° Exposición Rural de Pellegrini.