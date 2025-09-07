Según datos oficiales, las elecciones provinciales bonaerenses se desarrollaron con una participación que alcanza 29,7 % del padrón electoral pasado la primera mitad de la jornada.

Esta cifra se alinea con reportes específicos de algunas escuelas, donde la asistencia oscilaba entre el 20 % y 30 % del padrón.

A pesar de que el acto electoral se extiende desde las 8.00 hasta las 18.00, el arranque fue marcado por demoras por la ausencia de autoridades de mesa.

