Un insólito y peligroso episodio sucedió en la zona oeste de La Plata, cuando un automóvil perdió una de sus ruedas mientras circulaba y, por milagro, no terminó en tragedia.

La rueda salió despedida a escasos metros de dos chicas que se desplazaban en bicicleta, impactando finalmente contra un auto estacionado.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad vecinales y ocurrió en una calle residencial. Según relataron los testigos, el conductor del Volkswagen gris continuó su marcha durante varios metros pese a haber perdido la rueda delantera:

“Siguió en tres ruedas unos 20 metros, alzó la rueda, la colocó y se fue, dejando el auto blanco con la puerta destruida. Las dos personas en bicicleta no fueron impactadas de casualidad”, explicó una vecina al diario platense El Día.

En las imágenes se puede ver cómo la rueda rebota y golpea de lleno la puerta lateral derecha de un vehículo blanco estacionado, causando daños importantes.

Tras el incidente, el conductor abandonó su vehículo en el lugar y se dio a la fuga, sin brindar explicaciones ni asistir a los posibles damnificados. Actualmente, el automóvil siniestrado permanece en la cuadra, a la espera de la intervención de las autoridades para determinar responsabilidades y avanzar con la investigación.

