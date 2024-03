En las horas previas al discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala defendió el proyecto de la Libertad Avanza y brindó detalles de la reunión que diputados y senadores del bloque mantuvieron con Nicolás Posse.

“Estoy convencido, como ya tiene costumbre el Presidente, va a ser un mensaje donde va a decir la realidad, va a decir lo que él piensa, va a plantear en líneas generales lo que es el programa de gobierno que, naturalmente, seguramente va a estar basado y enfocado en lo que fueron los propósitos de campaña. Y la idea que tiene él de tener un país con mucho menos presión por parte del Estado en las distintas actividades. Así que, seguramente, creo que el mensaje va a tener esas dos líneas”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos.

Consultado por la reunión de bloque dijo que “el tema del DNU, la verdad que se tocó, pero muy por encima. Creo, y naturalmente, que todos los que estábamos ahí, toda la gente, la libertad avanza, estamos convencidos de defender al DNU, somos soldados que lo vamos a defender. Y, en realidad, lo que se habló fue entrelazar la confianza entre nosotros”. Y aseguró: “Sabemos que el camino es correcto. Estamos todos convencidos que hay que defender la idea de la libertad”.

En ese contexto espetó: “Quién no puede estar de acuerdo en estos momentos con la desregulación de la ley de Alquileres, que, a decir la verdad, hay muchas más ofertas, han empezado a bajar el tema de algunos valores”, y rápidamente aclaró: “Sobre todo, más que bajar los valores, hay más ofertas de departamentos, por la inflación, naturalmente que no ha bajado, pero sí ha bajado el dólar. Teníamos un dólar de 1.200, ahora está algo de 1.000 pesos, ha bajado el riesgo país, el Banco Central ha podido juntar algunos dólares que ya tiene en caja”.

En cuanto a la posibilidad de que se de una fusión con el bloque del PRO en la Cámara Alta dijo: “Yo no creo que haya fusión, sí creo que hay complemento de ideas. Yo muchas veces, cuando me hacían esa pregunta, yo siempre dije que Javier Milei engendra las verdaderas ideas liberales de Mauricio Macri. Y de hecho, cuando yo lo decía mucho, no te digo que se reían pero no me lo creían y terminé teniendo la razón, probablemente. Desde ese punto de vista, celebro que Mauricio Macri y Javier Milrei tengan diálogo y el entendimiento que existe al día de la fecha”.