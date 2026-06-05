Argentina quedó primera en el ranking FIFA con 1874,81 puntos, superando por un ajustado margen a la selección española, que se ubica segunda con 1873,01. En tanto, los franceses cayeron al tercer puesto con 1869,43 unidades.

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“La Selección, última campeona del mundo, volvió a obtener la primera posición en el ranking que elabora la FIFA, el cual se actualiza en tiempo real. La segunda posición la obtiene España y Francia cayó dos lugares en la clasificación de la actualidad. Así pues, a días del debut de la Scaloneta en la Copa Del Mundo 2026, Argentina volvió a tener el lugar más deseado del podio”, informaron desde AFA en su sitio web oficial.

Vale destacar que el liderazgo podría variar si la albiceleste no consigue victorias ante Honduras (el sábado) o Islandia (el día 9), y si Francia y España suman victorias frente a Irlanda del Norte y Perú, respectivamente.

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El Mundial comienza el 11 y la Scaloneta debuta el 16 ante Argelia en Kansas.

La Selección Argentina recuperó el primer puesto en la clasificación del Ranking FIFA 🇦🇷



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