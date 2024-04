Política

A través de las redes sociales, la ex Presidente, que parece haber retornado al ruedo político en los últimos días, criticó el apartado que establece que el Ejecutivo no puede revisar los contratos dolarizados con empresas de energía renovable, los que relacionó con el "crecimiento astronómico" de las tarifas de electricidad. "No es una buena decisión atarle las manos al Presidente en una cuestión tan delicada”, dijo.