Las remarcaciones en las góndolas fueron una constante en 2018, pero lo que pasó los últimos días con los lácteos fue por demás llamativo. Los aumentos que sufrieron los productos lácteos llegan hasta el 40% en apenas 15 días y, en promedio, subieron entre un 15% y un 20%.

Los fuertes incrementos se registraron entre los primeros días de marzo y los primeros de abril de acuerdo a la lista de precios de una importante cadena de supermercados. Desde el sector remarcaron que los mayores retoques de precios se dieron a partir de la segunda quincena de marzo.

La leche trepó un 8% pero el litro de una primera línea ya sale más caro que la nafta: $42,67. A fines de marzo costaba $39,50. Con la última suba de los combustibles, el litro de la Súper en YPF cuesta $40,43. Además del precio elevado de la leche, los usuarios también padecen la escasez en las góndolas.

Esa escasez habitual suele compensarse con el sobrante de leche que normalmente producen todos los tambos en los meses de mayor producción, entre septiembre y noviembre, y de esa forma tienden a mantener un precio equilibrado. Pero este año no hubo stock porque los tambos se volcaron a la exportación.

"En los momentos de alta demanda, los precios suben rápido, pero lo que ocurrió en los últimos días es un alza poco pensada. De los $8,50 que le costaba la leche al tambero en noviembre pasado se fue hoy a 12,50. Casi 50% de aumento", cuenta Javier Baudino, de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lecheras.

De igual forma se expresó Matías De Velazco, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) pero alertó por la grave situación que atraviesan los productores de leche. Según el ruralista, "la exportación fue lo que causó la suba del precio de litro de leche para el tambero.

"El problema que vemos es que la situación de los tamberos no está para esperar que mejore por la exportación, por recuperar mercados afuera, eso no se hace de la noche a la mañana, y en el día a día la situación no es rentable porque no hay créditos con tasa accesible", señaló De Velazco al portal minutouno.

Sólo en 2018, cerraron más de 600 tambos en todo el país, de acuerdo a un informe de Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. "La crisis se arrastra desde hace años, pero pensamos que con el cambio de gobierno se iba a solucionar, y el problema siguió y estamos peor", sentenció el titular de la Carbap.