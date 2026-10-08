El Colegio Modelo de Lomas de Zamora apartó de las aulas a los seis alumnos de tercer año involucrados en la investigación por la creación y difusión de imágenes sexuales falsas de compañeras mediante inteligencia artificial.

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Los estudiantes señalados dejaron de concurrir de manera presencial al establecimiento y continúan con sus clases de forma virtual, mientras avanza la investigación judicial. La medida alcanza a los seis alumnos que quedaron bajo la lupa: dos fueron imputados y otros cuatro permanecen bajo investigación.

La información fue difundida este jueves por el periodista Mauro Gundín, de radio La Red, quien señaló que el colegio funciona con normalidad para el resto de la comunidad educativa. La institución mantiene sus actividades habituales en los niveles inicial, primario y secundario, con excepción de los estudiantes involucrados en el caso.

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Cómo continúa el caso

La decisión se tomó luego del fuerte reclamo protagonizado por familias y estudiantes frente al establecimiento, que exigieron respuestas por el episodio y por el modo en que la institución había abordado inicialmente la situación.

El caso tomó estado público luego de que se denunciara que alumnos de tercer año habían utilizado fotografías reales de compañeras para generar imágenes falsas de desnudos mediante inteligencia artificial.

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Las imágenes habrían involucrado a estudiantes de distintas divisiones, entre ellas de 4° y 5° año, y posteriormente habrían sido compartidas y ofrecidas en internet. Las familias denunciaron además que el material habría circulado entre estudiantes de otros establecimientos de la zona.

Las primeras informaciones hablaban de unas 40 alumnas afectadas, aunque el número definitivo de posibles damnificadas todavía deberá ser determinado por la investigación.

Dos adolescentes fueron imputados

De los seis alumnos involucrados, dos adolescentes quedaron imputados, mientras que otros cuatro continúan siendo investigados para determinar su eventual participación en la creación y difusión del material.

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La imputación de los dos menores se produjo en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil, que permite que adolescentes de esa edad sean alcanzados por una investigación penal en determinadas circunstancias.

La Justicia deberá determinar ahora qué participación tuvo cada uno de los estudiantes, cómo fueron obtenidas las fotografías originales y cuál fue el alcance que tuvo la circulación de las imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

Según trascendió durante las primeras horas del caso, el material habría sido compartido y comercializado en distintas plataformas, incluso en sitios de contenido para adultos. Las familias también denunciaron que las imágenes habrían circulado entre alumnos de otros colegios.

Mientras avanza la causa, los seis estudiantes involucrados continuarán cursando de manera virtual y permanecerán fuera de las aulas, mientras el resto de la comunidad educativa desarrolla sus actividades con normalidad.