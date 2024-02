En declaraciones radiales, el Monseñor Eduardo García, obispo de San Justo, se refirió a una realidad que viene siendo noticia en el conurbano e interior bonaerense. El cura habló del clima de violencia que se vive en el partido de La Matanza ante el avance de las bandas delictivas.

“Hace varios meses hicimos la primera condena cuando fue el asesinato del colectivero y estos casos ponen en relieve lo que pasa no solamente ahora sino hace mucho tiempo. Hay una lucha por el territorio, las bandas la mafias narco que manejan La Matanza y estas son las “conclusiones” que las hacen visible pero están en lo cotidiano de nuestras vidas”, relató García en una entrevista con Radio Rivadavia.

En ese marco apuntó: “En los barrios vulnerables los que mandan son los jefes narco que manejan la droga, la violencia, la sumisión de muchas familias, las armas circulan con facilidad. Los pibes van con las armas a todos lados porque se las dan para que hagan su “trabajo” y hay internados 3 jóvenes en las últimas 3 semanas, se pelean por quién maneja el territorio y así se vive a los tiros”.

“Estos últimos meses la situación ha empeorado y la necesidad hace que los pibes aflojen y se vendan por una pseudo salida laboral como esto, ser soldaditos y atrás de los soldaditos está la familia, la comunidad, los barrios, los vecinos, las bandas son ejércitos contra ejércitos peleando por su territorio y su negocio”, enfatizó.

En cuanto al acercamiento de los funcionarios refirió: “No me llamó nadie del gobierno, mi teléfono es más conocido que mercado libre, no necesito que me llamen a mí no tengo la solución de nada solamente pongo de manifiesto algo y no necesitan de mí para saber lo que está pasando, vivimos todos en el mismo territorio, formamos parte del mismo país y no les voy a contar nada de lo que no sepan”.

“Nadie se hace cargo del muerto, se politiza el tema, se tiran la pelota unos a otros y del muerto se hace cargo sólo la familia y el barrio, hay que hacerse cargo de la realidad porque hay vidas en juego, vidas que se van cayendo día a día y un futuro que también se va cayendo”, sentenció.

Para finalizar señaló: “Nosotros estamos defendiendo a la gente con la educación, el comedor, la capilla, no podemos hacernos cargo de una realidad como la inseguridad, no podemos hacernos cargo de la seguridad porque no tenemos los medios solamente podemos dar a conocer lo que está pasando”.