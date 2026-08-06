La confirmación de que el papa León XIV visitará la Basílica de Luján entre el 8 y el 11 de noviembre generó una fuerte expectativa en la ciudad bonaerense, donde ya comenzó a palpitarse lo que será un acontecimiento histórico para el principal santuario mariano del país.

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En diálogo con LANOTICIA1.COM, el periodista lujanense Alejandro Musso aseguró que la noticia fue recibida con entusiasmo no solo por los vecinos de la ciudad, sino también por los miles de fieles que peregrinan cada año hasta la Basílica de Luján para expresar su devoción a la Virgen de Luján y agradecer promesas cumplidas.

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"Sin duda que el anuncio de la visita del Santo Padre León XIV a nuestra ciudad y a la Basílica de Nuestra Señora de Luján ha despertado en la comunidad religiosa una gran expectativa, no solo para los lujanenses, sino también para todos aquellos que peregrinan a lo largo del año al santuario mariano para rezar o para profesar algún tipo de promesa que se les ha cumplido en agradecimiento a la patrona de América", expresó.

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Musso destacó además que León XIV no llegará a un lugar desconocido. Según explicó, el actual Pontífice ya había visitado la Basílica durante su etapa como cardenal e incluso antes, cuando era sacerdote.

"León XIV ya cuenta con alguna visita a la Basílica. Ha estado en su época de cardenal y también como sacerdote, pasando aquí por suelo lujanense", señaló.

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El periodista también recordó la histórica visita de Juan Pablo II en 1982, en plena Guerra de Malvinas, un acontecimiento que permanece muy presente en la memoria de los lujanenses.

"Todos recuerdan lo que fue la visita de Juan Pablo II, que llegaba a la ciudad de Luján y la recorría", evocó.

Musso recordó que una de las imágenes más emblemáticas de aquella jornada fue el recorrido que realizó el Pontífice por la avenida Humberto: primero a bordo del papamóvil y luego en un colectivo de la línea 500, para poder saludar de cerca a los fieles.

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"Ese colectivo todavía se conserva y forma parte del patrimonio del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo", destacó.

Para el periodista, la llegada de León XIV también permite poner en perspectiva la estrecha relación que distintos pontífices mantuvieron con el santuario mariano. En ese sentido, recordó que Jorge Bergoglio visitó la Basílica en numerosas oportunidades antes de convertirse en el papa Francisco.

"Juan Pablo II estuvo aquí como Papa. También Jorge Bergoglio vino muchas veces a la Basílica antes de ser elegido Francisco. Y algo similar ocurre con León XIV, que ya conocía este lugar y ahora volverá como Santo Padre", afirmó.

De cara a la visita prevista para noviembre, Musso sostuvo que Luján ya comenzó a prepararse para recibir al Pontífice y anticipó una convocatoria multitudinaria.

"La expectativa es mucha. Seguramente se va a congregar una gran cantidad de gente en la plaza Belgrano y el Papa será recibido con todos los honores en la Basílica de nuestra ciudad. Ya se está organizando un gran recibimiento para el Santo Padre", aseguró.

Para Musso, la llegada de León XIV no será solamente una visita oficial del jefe de la Iglesia Católica, sino el regreso de un hombre que ya conocía la Basílica y que ahora volverá investido como Papa, en un acontecimiento que volverá a colocar a Luján en el centro de la fe católica argentina.

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La visita prevista para noviembre pondrá fin a 44 años sin la presencia de un Papa en la Basílica de Luján y se espera que convoque a cientos de miles de fieles de todo el país en una de las celebraciones religiosas más importantes de las últimas décadas.