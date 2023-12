Mar Chiquita abre su jornada de festejos el 12 de enero con la Fiesta Provincial del Costillar de Vivoratá. Al fin de semana siguiente empieza la celebración de la “Empanada Costera”.

Te dejamos el calendario completo:

Fiesta Provincial del Costillar de Vivoratá

12, 13 y 14 de enero

Los asistentes podrán disfrutar en las distintas jornadas de espectáculos en vivo con música, baile, los tradicionales quinchos, paseo de emprendedores y artesanos; como también de la particular elección de soberanas quienes no solo representarán la fiesta, si no que también a todo el partido de Mar Chiquita en diversos municipios de la costa atlántica y la provincia de Buenos Aires.

Fiesta Regional de la Empanada Costera de Santa Elena

19, 20 y 21 de enero

Cientos de turistas y residentes podrán disfrutar de un patio gastronómico con la más amplia y variada oferta de empanadas.

Como todos los años, la fiesta contará con diversos shows y espectáculos en vivo para experimentar jornadas únicas con amigos y familia.

Fiesta del fogón de Camet Norte

20 de enero

Carnaval del Bosque y el Mar de Mar de Cobo

10 y 11 de febrero

Carnaval de Santa Clara del Mar

12 de febrero

Carnaval de Santa Elena

13 de febrero

Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal de Santa Clara del Mar

20 al 25 de febrero

Fiesta Nacional del Potrillo de Coronel Vidal

27 de febrero