En Mar del Plata, Gustavo Pulti chicaneó a los libertarios por faltar al debate de candidatos y confirmó lista propia
El diputado bonaerense criticó a La Libertad Avanza por ausentarse en los debates locales y apuntó al sectarismo de La Cámpora. Acción Marplatense competirá con boleta propia en las legislativas de septiembre.
El diputado bonaerense Gustavo Pulti apuntó contra los candidatos de La Libertad Avanza por ausentarse del debate de postulantes que organizó el Colegio de Arquitectos en Mar del Plata. “Están comprometidos para dar la cara porque abandonaron el gobierno local para irse a otra parte, pero eso no los exime de explicar para qué quieren que los marplatenses los lleven al Concejo Deliberante”, cuestionó.
El exintendente también se preguntó si los libertarios no asisten a los encuentros “porque no tienen propuestas, porque no pueden dar explicaciones del abandono de la ciudad o porque están incómodos con los escándalos de corrupción que golpean al gobierno nacional”. En el debate, que fue abierto a la comunidad, solo participaron Pulti y Mariana Cuesta de Fuerza Patria.
En paralelo, Pulti confirmó que su espacio Acción Marplatense competirá con lista propia en las legislativas del 7 de septiembre, al no haber alcanzado un acuerdo con el armado camporista Fuerza Patria. “Decidimos no someternos al sectarismo de La Cámpora y dar lugar a quienes quedaron afuera por esa actitud mezquina”, afirmó.
Por último, el legislador expresó su respaldo al gobernador Axel Kicillof, a quien consideró “símbolo de la renovación del peronismo”, y pidió el acompañamiento de los marplatenses. “La ciudad solo tiene futuro en un país y una provincia donde crezcan el trabajo, la producción y el consumo”, concluyó.
