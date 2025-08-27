El diputado bonaerense Gustavo Pulti apuntó contra los candidatos de La Libertad Avanza por ausentarse del debate de postulantes que organizó el Colegio de Arquitectos en Mar del Plata. “Están comprometidos para dar la cara porque abandonaron el gobierno local para irse a otra parte, pero eso no los exime de explicar para qué quieren que los marplatenses los lleven al Concejo Deliberante”, cuestionó.

El exintendente también se preguntó si los libertarios no asisten a los encuentros “porque no tienen propuestas, porque no pueden dar explicaciones del abandono de la ciudad o porque están incómodos con los escándalos de corrupción que golpean al gobierno nacional”. En el debate, que fue abierto a la comunidad, solo participaron Pulti y Mariana Cuesta de Fuerza Patria.

Hoy participamos del Encuentro de Candidatos y Candidatas a Concejal organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito IX.



Fue una oportunidad para dialogar sobre los desafíos de Mar del Plata y Batán, pensar juntos el presente y proyectar la… pic.twitter.com/hKwft0tq1B — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) August 25, 2025

En paralelo, Pulti confirmó que su espacio Acción Marplatense competirá con lista propia en las legislativas del 7 de septiembre, al no haber alcanzado un acuerdo con el armado camporista Fuerza Patria. “Decidimos no someternos al sectarismo de La Cámpora y dar lugar a quienes quedaron afuera por esa actitud mezquina”, afirmó.

Por último, el legislador expresó su respaldo al gobernador Axel Kicillof, a quien consideró “símbolo de la renovación del peronismo”, y pidió el acompañamiento de los marplatenses. “La ciudad solo tiene futuro en un país y una provincia donde crezcan el trabajo, la producción y el consumo”, concluyó.

